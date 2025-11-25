Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda RK Celje ile Eşleşti
Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası son 16 turunda Slovenya'nın RK Celje takımıyla eşleşti. İlk maç 14-15 Şubat'ta deplasmanda, rövanş ise 21-22 Şubat'ta İstanbul'da gerçekleşecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre son 16 turu eşleşmelerinin kura çekimi Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.
Slovenya temsilcisi RK Celje ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçı 14-15 Şubat'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 21-22 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak.
