Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, 3 oyuncu ile yollarını ayırdı - Haberler

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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, 3 oyuncu ile yollarını ayırdı

AA - Emrah Oktay - Spor
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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, 3 oyuncu ile yollarını ayırdı

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda Luka Mitrovic, Vladimir Bojanic ve Nikola Crnoglavac ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı'nda Luka Mitrovic, Vladimir Bojanic ve Nikola Crnoglavac ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu başında takıma dahil olan ve gösterdikleri performansla Hentbol Süper Lig'de elde edilen namağlup şampiyonlukta pay sahibi olan 3 oyuncu için Süleyman Seba Spor Salonu'nda veda töreni düzenlendi.

Törene katılan kulübün hentbol şube sorumlusu Mesut Çebi ile başantrenör Mehmet Korer Koral, hizmetleri için teşekkür ederek plaket takdim ettikleri Luka Mitrovic, Vladimir Bojanic ve Nikola Crnoglavac'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diledi.

AA / Emrah Oktay - Spor

Spor Toto Süper Lig Süleyman Seba Beşiktaş Hentbol Spor Haberler

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