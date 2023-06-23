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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan'ı transfer etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Yiğit Arslan'ı transfer etti

Spor Haberleri

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Bahçeşehir Koleji forması giyen Arslan, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.

1996 doğumlu, 1.94 boyundaki milli basketbolcu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

basketbol Beşiktaş Spor Haberler

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