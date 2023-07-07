Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Yeni Transferleri İçin İmza Töreni Düzenleyecek

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni transferleri için yarın imza töreni yapacak. Törene Egehan Arna, Yiğit Aslan, Berk Uğurlu ve Berkan Durmaz katılacak. Törende ayrıca kulüp yöneticileri ve teknik ekip de yer alacak.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni transferleri için yarın imza töreni yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş Stadyumu'ndaki törene yeni transferler Egehan Arna, Yiğit Aslan, Berk Uğurlu ve Berkan Durmaz katılacak.

Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Genel Menajer Nedim Yücel ve Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic de törende yer alacak.