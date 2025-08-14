Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu için hazırlıklarına Akatlar'daki antrenmanla başladı. Yönetim kurulu üyesi ve başantrenör, oyuncularla bir araya gelerek takıma moral verdi.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu için hazırlıklara bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına bugün Akatlar'da yaptığı antrenmanla başladı. İdman öncesinde Beşiktaş'ın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Başantrenör Dusan Alimpijevic ve sporcularla bir araya geldi. Salonda Arseven, takıma bir konuşma yaptı. Ardından siyah-beyazlılar için sezonun ilk idmanı dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın açık gerçekleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı

26 ilde yapılan seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, kaçak göçmen olduğu öğrenildi

Çatıda ağlayan kadın intihar edecek zannedildi, gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.