Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu için hazırlıklara bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına bugün Akatlar'da yaptığı antrenmanla başladı. İdman öncesinde Beşiktaş'ın Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Başantrenör Dusan Alimpijevic ve sporcularla bir araya geldi. Salonda Arseven, takıma bir konuşma yaptı. Ardından siyah-beyazlılar için sezonun ilk idmanı dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın açık gerçekleştirildi. - İSTANBUL