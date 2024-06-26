Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı Oyuncularıyla Yollarını Ayırdı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, oyunculara verdikleri emekler için teşekkür ederken, kariyerlerinde başarılar diledi.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı; Delgado, Simonovic, Mitchell ve Berkan Durmaz'la yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."