Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın EuroCup Rakipleri Belli Oldu

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın BKT EuroCup B Grubu'ndaki rakipleri, İspanya'nın Barselona kentinde yapılan kurada belirlendi. Siyah-beyazlılar, Türk Telekom, Cosea JL Bourg-En-Bresse, Ratiopharm Ulm gibi takımlarla karşılaşacak.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın, BKT EuroCup B Grubu'ndaki rakipleri belli oldu.

BKT EuroCup 2025-2026 sezonu fikstür çekimi İspanya'nın Barselona kentinde yapıldı. Kura çekimi sonrası Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın rakipleri de belli oldu.

Siyah-beyazlılar, B Grubu'nda; Türk Telekom, Cosea JL Bourg-En-Bresse, Ratiopharm Ulm, Buducnost VOLI Podgorica, Panionios Athens, Lietkabelis Panevezys, Dolomiti Energia Trento, Niners Chemnitz ve London Lions ile karşılaşacak.

EuroCup'ta sezon 30 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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