Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda Dusan Alimpijevic başantrenörlük görevine getirildi. Alimpijevic, Bursaspor'da görev yaparken 2021-2022 sezonunda 7Days Avrupa Kupası'nın 'En değerli başantrenörü' seçilmişti.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Dusan Alimpijevic getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Bursaspor'da görev yapan 37 yaşındaki Sırp başantrenör ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, Alimpijevic'in siyah-beyazlı takıma önemli hizmetler yapacağına inanıldığı vurgulanarak, başarı dileğinde bulunuldu.

Dusan Alimpijevic, Bursaspor'un final oynadığı 2021-2022 sezonunda 7Days Avrupa Kupası'nın "En değerli başantrenörü" unvanına layık görülmüştü.