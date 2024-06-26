Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Dustin Sleva'yı kadrosuna dahil etti
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, İspanya'nın UCAM Murcia ekibinde forma giyen ABD'li oyuncu Dustin Sleva ile sözleşme imzaladı. 2,03 metre boyundaki 29 yaşındaki basketbolcu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dustin Sleva'yı kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'nın UCAM Murcia ekibinde forma giyen 2,03 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.
29 yaşındaki basketbolcu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.