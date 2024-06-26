Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Dustin Sleva'yı kadrosuna dahil etti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Dustin Sleva'yı kadrosuna dahil etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İspanya'nın UCAM Murcia ekibinde forma giyen 2,03 metre boyundaki oyuncuyla sözleşme imzalandı.

29 yaşındaki basketbolcu, uzun forvet ve pivot pozisyonlarında oynayabiliyor.