Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Derek Needham'ı transfer etti
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Derek Needham'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Derek Needham'ı kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz sezon Frutti Extra Bursaspor forması giyen Needham, önümüzdeki sezon Beşiktaş için mücadele edecek.
1990 doğumlu, 1,80 metre boyundaki Needham, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor