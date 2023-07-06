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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Matt Mitchell ile sözleşme imzaladı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Matt Mitchell ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyen ABD'li forvet Matt Mitchell'ı kadrosuna kattı. Mitchell, geçtiğimiz sezon Fransa liginde 16 maçta 14,6 sayı ortalamasıyla oynadı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet Matt Mitchell ile sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyen ABD'li forvet Matt Mitchell kadroya katıldı.

Geride kalan sezon Strasbourg formasıyla Fransa liginde 16 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 14,6 sayı, 3,7 ribaunt ve 1,9 asist ortalamalarını yakaladı. Mitchell, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 maçta 20,2 sayı, 2,8 ribaunt ve 2 asist ortalamaları tutturdu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Amerika Birleşik Devletleri Strasbourg basketbol Beşiktaş Spor Haberler

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