Beşiktaş, Eric Bailly'i kadrosuna kattı

Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından transfer ettiği Eric Bailly, imzayı attı ve siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile bir araya gelen Bailly, kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzaladı. Kocadağ, oyuncuya başarılar diledi.