Beşiktaş, Eric Bailly'i kadrosuna kattı
Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından transfer ettiği Eric Bailly, imzayı attı ve siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile bir araya gelen Bailly, kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzaladı. Kocadağ, oyuncuya başarılar diledi.
Beşiktaş'ın İngiltere'nin Manchester United takımından kadrosuna kattığı Eric Bailly, imzayı attı, siyah-beyazlı formayı giydi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Bailly, Beşiktaş Park Stadı'nda bir araya geldi.
Bailly'nin kendisini Beşiktaşlı yapan sözleşmeyi imzalamasının ardından Kocadağ, "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek oyuncuya başarı diledi.
Fildişi Sahilli futbolcu, imzayı atmasının ardından siyah-beyazlı formayı giydi.
Kaynak: AA / Spor