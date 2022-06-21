Son dakika haberi: Beşiktaş Engelsiz Sanat Topluluğu Sporcuları, Polonya'da 7 Madalya Kazandı

Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları, Polonya'da düzenlenen ve 13 ülkeden 57 sporcunun katıldığı turnuvada; 2 altın, 4 gümüş, 1 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazandı.

Polonya'nın Lomianki şehrinde, 17-19 Haziran arasında, 'Uluslararası Para Dans Polish Open Turnuvası' düzenlenmişti. 13 ülkeden 57 sporcunun katıldığı turnuvadan, Beşiktaş Belediyesi Engelsiz Sanat Topluluğu sporcuları toplam 7 madalya ile döndü.

Barış Bayraktar, 'Tek Erkekler Serbest Stil Klas 1' ve 'Tek Erkekler Standart Latin Klas 1' kategorilerinde birinci olarak 2 altın madalyanın sahibi oldu. Nezihe Koçak Ünal, yarıştığı 'Duo Serbest Stil Klas 1' ve 'Duo Latin Klas 1' kategorilerinde gümüş madalya kazandı. Ünal'ın partneri Abdulkadir Ünal ise, 'Klas 2 Standart Latinler'de üçüncü; 'Tek Erkekler Serbest Stil Klas 2'de ise ikinci oldu. Gizem Sarıgöl de 'Non-IPC' olarak yarıştığı 'Tek Kadınlar Standart Latin Klas 1' kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

ANKA / Spor