Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Beşiktaş'ın 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle bitti. Beşiktaş'ın gollerini Colley ve Rashica attı.
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Onur Bulut, Fernandes, Hadziahmetovic, Rashica, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Aboubakar
EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Saiz, Manaj, N'Jie, Rodrigues (Dk. 14 Kvet)
Goller: Dk. 25 Colley, Dk. 40 Rashica (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 18 Rosier, Dk. 38 Fernandes (Beşiktaş), Dk. 45 Manaj (EMS Yapı Sivasspor )
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle bitti.
20. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı kornerde topa vuran Muleka, meşin yuvarlağı auta gönderdi.
22. dakikada Onur Bulut'un soldan açtığı ortada Muleka, topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
24. dakikada Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı korner sonrası kaleci Ali Şaşal Vural topu yumrukladı. Bu müdahale sonrasında Onur Bulut, kafayla meşin yuvarlağı ceza sahası sol çaprazına gönderdi. Orada topla buluşan Necip Uysal'ın vuruşunda, Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.
25. dakikada Beşiktaş öne geçti. Hadziahmetovic'in sağ taraftan kullandığı kornerde Colley, topa kafayla çok sert vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
40. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. Muleka, orta sahada topu kaptıktan sonra Aboubakar'a pasını verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Rashica'ya aktardı. Rashica, topa bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.