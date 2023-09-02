Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor maçı için hazır
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından oyuncular kampa girdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve 5'e 2 sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Antrenmanın ardından oyuncular kampa girdi.
Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor