Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serik Spor'a Kiraladı
Beşiktaş, genç sol bek oyuncusu Emrecan Terzi'yi 1'inci Lig takımlarından Serik Spor'a kiraladığını duyurdu. Transfer, 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.
Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor