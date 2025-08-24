Beşiktaş, Emrecan Terzi'yi Serik Spor'a Kiraladı

Beşiktaş, genç sol bek oyuncusu Emrecan Terzi'yi 1'inci Lig takımlarından Serik Spor'a kiraladığını duyurdu. Transfer, 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli olacak.

BEŞİKTAŞ, 21 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi'nin 1'inci Lig ekibi Serik Spor'a kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Serik Spor ile anlaşmaya varılmıştır.

Serkan Emrecan Terzi'ye yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
