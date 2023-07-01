Beşiktaş, Emrecan Bulut'u kadrosuna kattı
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Beşiktaş, TFF 2'nci Lig ekibi Somaspor'da forma giyen Emrecan Bulut'u transfer etti. 20 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada 20 yaşındaki futbolcu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Emrecan Bulut'un transferi için Somaspor'la anlaşmaya varmıştır. Emrecan Bulut'la 4+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Emrecan Bulut'a şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor