Emmanuel Agbadou, Beşiktaş için İstanbul'da

Güncelleme:
Beşiktaş, Wolverhampton'dan transfer ettiği Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirirken, futbolcu duygularını ifade etti. Havalimanında az sayıda taraftar tarafından karşılanan Agbadou, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Beşiktaş, transferi konusunda anlaşma sağladığı İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou'yu İstanbul'a getirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna kattı. Agbadou, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Havaalanında bulunan basın mensuplarını duygu vedüşüncelerini aktaran Agbadou, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için herkese çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim" dedi.

Havalimanında az sayıda Beşiktaş taraftarı, 28 yaşındaki futbolcuyu karşıladı. Beşiktaş Asbaşkanı Kaan Kasacı da oyuncuyu karşılamada yer aldı. Emmanuel Agbadou daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Agbadou sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşme imza atacak. - İSTANBUL

500

