Beşiktaş'tan stopere dev takviye

Emmanuel Agbadou, Kartal olmak üzere

ALİ DANAŞ / İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ devre arasının 3'üncü transferini stoper mevkisine yapıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ısrarla istediği Emmanuel Agbadou'yu renklerine bağlamak üzere olan siyah beyazlılar, 1.92'lik dev stoper için kulübü Wolverhampton ile sürdürdüğü görüşmelerde anlaşma aşamasına geldi.

Fildişili stoper geçen sezonun devre arasında Fransa'nın Reims takımından 20 milyon euro bonservis bedeliyle Wolverhampton'a transfer oldu ve burada 35 maça çıkarak 1 gol, 2 asist yaptı.

Agbadou, Wolverhampton ile son detayların neticelendirilmesi halinde, sağlık kontrolleri ve resmi imza için kısa sürede İstanbul'a getirilecek. Emmanuel Agbadou ile yapılması planlanan sözleşmenin 3,5 yıllık olacağı öğrenildi.