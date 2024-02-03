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Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

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Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 yenerek galibiyet elde etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Sibande 10, Muhaymin Mustafa 8, Nate Mason 27, Berke Aygündüz, Bleijenbergh 6, İsmail Karabilen, Pecarski 19, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 3

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 5, Needham 12, Mitchell 3, Kerem Kuthan Konan 4, Delgado 7, Berk Uğurlu 20, Yiğit Arslan 10, Berkan Durmaz 2, Samet Yiğitoğlu 7, Allman 13

1. Periyot: 13 - 19

Devre: 33 - 41

3. Periyot: 50 - 70

Beş faulle çıkan: Mitchell 33.56

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 83-73 yendi.

Kaynak: AA / Spor

Merkezefendi Beşiktaş Türkiye Basketbol Spor Güncel Haberler

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