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Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

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Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-58 mağlup etti.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Göksun Öz

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 9, Needham 7, Berkan Durmaz 11, Mitchell 14, Astacio 9, Hammonds 7, Yağız Aksu, Berk İbrahim Uğurlu 7, Yiğit Arslan 4, Kerem Kuthan Onan, Samet Yiğitoğlu 11, Ahmet Ata Özbek

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hudson 7, Bleijenbergh 5, Lomazs 11, Çağatay Özkan 7, Oturu 21, Robinson 2, Ömer Yasir Küçük 3, Berke Aygündüz, Alihan Demir 2, İsmail Karabilen

1. Periyot: 28-16

Devre: 46-29

3. Periyot: 67-48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş Emlakjet, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 79-58 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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