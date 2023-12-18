Beşiktaş Emlakjet Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. hafta mücadelesinde Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Emlakjet, grupta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alırken, Cedevita Olimpija ise henüz galibiyet elde edemeyerek son sırada bulunuyor.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek.
Arena Stozice'de oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.
Grupta şu ana kadar oynadığı 11 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.
Oynadığı 11 maçta henüz galibiyeti bulunmayan Cedevita Olimpija ise son sırada yer alıyor.
İki ekip grup maçlarının üçüncü haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 73-66 mağlup etmişti.