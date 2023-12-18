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Beşiktaş Emlakjet Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak

18 Aralık 2023 10:39 Güncelleme: 10:41 Abone Ol

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. hafta mücadelesinde Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Emlakjet, grupta 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle dördüncü sırada yer alırken, Cedevita Olimpija ise henüz galibiyet elde edemeyerek son sırada bulunuyor.