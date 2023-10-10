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Beşiktaş Emlakjet, Prometey'i mağlup etti

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası A Grubu ikinci hafta maçında Ukrayna'nın Prometey takımını 92-70 mağlup etti. Siyah-beyazlılar gruptaki ikinci galibiyetini alırken, Prometey ise ilk kez sahadan mağlup ayrıldı.