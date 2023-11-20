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Beşiktaş Emlakjet, Paris Basketball ile karşılaşacak

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Fransa ekibi Paris Basketball ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, grupta 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada yer alırken, Paris Basketball ise tüm maçlarını kazanarak lider durumda.