Beşiktaş Emlakjet, Paris Basketball ile karşılaşacak
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Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Fransa ekibi Paris Basketball ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş, grupta 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada yer alırken, Paris Basketball ise tüm maçlarını kazanarak lider durumda.
Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında Beşiktaş Emlakjet, yarın deplasmanda Fransa ekibi Paris Basketball ile karşılaşacak.
Georges Carpentier Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.
Grupta çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya averajla ikinci sırada girdi.
Oynadığı müsabakaların tümünü kazanan Paris Basketball ise 10 takımın mücadele ettiği A Grubu'nda zirvede yer alıyor.
Kaynak: AA / Spor