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Beşiktaş Emlakjet, London Lions ile karşılaşacak

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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında yarın deplasmanda İngiltere'nin London Lions ekibiyle karşı karşıya gelecek.

The Copperbox Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.

Ligde geçen hafta elde ettiği galibiyetle play-off turuna çıkmayı garantileyen Beşiktaş Emlakjet, oynadığı maçlarda 9 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı takım, grupta 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş Emlakjet gibi gruptan çıkmayı daha önce garantileyen London Lions ise 10 galibiyet ve 5 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı London Lions, 83-80'lik skorla kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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