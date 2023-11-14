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Beşiktaş Emlakjet, London Lions ile karşılaşacak

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Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Beşiktaş, grupta 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle ikinci sırada yer alırken, London Lions ise 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, yarın sahasında İngiltere'nin London Lions takımı ile karşılaşacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Grupta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya ikinci sırada girdi.

Oynadığı müsabakaların 4'ünü kazanan ve 2'sinden mağlup ayrılan London Lions ise 10 takımın yer aldığı grupta 4. basamakta yer alıyor.

Kaynak: AA / Spor

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