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Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo'ya mağlup oldu

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Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında İsrail'in Hapoel Shlomo takımına deplasmanda 81-75 mağlup oldu. Maçın devresi berabere tamamlandı ve Beşiktaş Emlakjet üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 9. haftasında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda İsrail'in Hapoel Shlomo takımına 81-75 mağlup oldu.

Sırbistan'da oynanan ve siyah-beyazlı takımın ilk çeyreğini 26-24 önde geçtiği maçın devresi 41-41 berabere tamamlandı.

Dengenin bozulmadığı üçüncü çeyrek de 63-63 berabere geçilirken, İsrail ekibi maçtan 81-75 galip ayrıldı.

A Grubu'nda Hapoel Shlomo altıncı galibiyetini alırken, Beşiktaş Emlakjet üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

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