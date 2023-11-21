Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile Sırbistan'da karşılaşacak
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Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası 9. haftasında Hapoel Shlomo ile Sırbistan'da karşılaşacak. Maç, güvenlik gerekçeleri sebebiyle Belgrad'da oynanacak.
Basketbol BKT Avrupa Kupası 9. haftasındaki Hapoel Shlomo- Beşiktaş Emlakjet maçı, Sırbistan'da yapılacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde İstanbul'da oynanması planlanan müsabaka, güvenlik gerekçeleri sebebiyle aynı gün TSİ 21.00'de Hapoel Shlomo'nun ev sahipliğinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Spor