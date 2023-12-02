Beşiktaş Emlakjet, Fenerbahçe Beko'yu 68-64 yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 68-64 yendi. Beşiktaş Emlakjet, bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Umut Özgün Ergün

Beşiktaş Emlakjet: Needham 15, Mitchell 8, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 2, Delgado 4, Mathews 11, Hammonds 8, Berk İbrahim Uğurlu 6, Yiğit Arslan 14, Samet Yiğitoğlu

Fenerbahçe Beko : Wilbekin 5, Şehmus Hazer, Guduric 10, Hayes 18, Papagiannis 4, Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 2, Tarık Biberovic 6, Yam Madar 5

1. Periyot: 19-15

Devre: 31-24

3. Periyot: 47-45

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş Emlakjet, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 68-64 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 5. dakikası 8-8'lik eşitlikle geçildi. Beşiktaş, Yiğit Arslan'ın 7. dakikada attığı üçlükle ilk çeyrekte ilk kez öne geçti: 13-12. Rakibinin top kaybı ve boş hücumlarını iyi değerlendiren siyah-beyazlılar, ilk periyodu 19-15 önde kapattı.

İkinci çeyreğe Jonah Mathews'ın basketiyle hızlı başlayan Beşiktaş Emlakjet, 16. dakikada Derek Needham'ın üç sayılık basketiyle aradaki farkı 7'ye çıkardı: 29-22. Taraftar desteğini de arkasına alan siyah-beyazlılar, iyi savunma yaparak soyunma odasına 31-24 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Guduric'le sayılar bulan Fenerbahçe Beko, ilk yarıya göre daha tempolu oynadı. Sarı-lacivertliler, 23. dakikada Melih Mahmutoğlu'nun basketiyle öne geçti: 34-35. Jonah Mathews, Leyton Hammonds ve Yiğit Arslan'ın basketleriyle üstünlüğü tekrar ele alan Beşiktaş Emlakjet, final periyoduna 47-45 üstün girdi.

Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Dördüncü çeyreğe Yiğit Arslan'ın üç sayılık basketiyle başlayan Beşiktaş Emlakjet, 33. dakikada aradaki farkı 8'e (57-49) yükseltti. Fenerbahçe Beko, Wilbekin, Hayes ve Sertaç Şanlı'nın basketleriyle 36. dakikada farkı 3 sayıya kadar indirdi: 59-56. Derek Needham'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı yükselten siyah-beyazlılar, son saniyelerdeki taktik faullerde de hata yapmadı ve maçı 68-64 kazandı.

Beşiktaş Emlakjet, bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, 7 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe Beko, ikinci yenilgisini yaşadı.

Yam Madar'ın yüzüne gelen yabancı maddeyle kaşı açıldı

Karşılaşmanın ikinci periyodunda Fenerbahçeli basketbolcu Yam Madar'ın yüzüne yabancı bir madde geldi.

Kaşı açılan sarı-lacivertli sporcunun bir süre saha içinde yapılan tedavisine soyunma odasında devam edildi. Yam Madar, ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Madar'a gelen yabancı cisim sonrası hakemler, tribünleri uyarmak için anons yaptırdı.

Öte yandan, Beşiktaş Kulübünün yarın yapılacak seçiminde başkan adayı olan iki isim Serdal Adalı ve Hasan Arat, karşılaşmayı salonda takip etti.