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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı Ukrayna temsilcisi Prometey Slobozhanske'ye yenildi

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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Prometey Slobozhanske'ye 89-70 yenildi. Karşılaşmanın ilk periyodunu 26-14 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına 45-40 önde girdi. Üçüncü çeyreği 72-50'yle geçen Ukrayna temsilcisi mücadeleyi 89-70 kazandı. Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında 19 Aralık Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Prometey Slobozhanske'ye 89-70 yenildi.

Arena Riga'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 26-14 üstünlükle tamamlayan ev sahibi ekip soyunma odasına 45-40 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 72-50'yle geçen Ukrayna temsilcisi mücadeleyi 89-70 kazandı.

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında 19 Aralık Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

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