Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Prometey Slobozhanske ile karşılaşacak
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta mücadelesinde Letonya temsilcisi Prometey Slobozhanske ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, grupta dördüncü sırada yer alıyor.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 11. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Letonya temsilcisi Prometey Slobozhanske ile karşı karşıya gelecek.
Arena Riga'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.
Grupta şu ana kadar oynadığı 10 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 4 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor.
Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Prometey Slobozhanske grupta altıncı sırada yer alıyor.
İki ekip grup maçlarının ikinci haftasında İstanbul'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini 92-70 mağlup etmişti.