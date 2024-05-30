Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda Jonah Mathews'un sözleşmesi uzatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews'un sözleşmesi uzatıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtilerek, "2024-2025 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Spor

Beşiktaş Basketbol Spor Güncel Haberler

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

İran destekli Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail'e ait 10 gemiyi vurdu

 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp 'tasarruf' vurgusu yaptı

Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı

 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini

 Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar

Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title