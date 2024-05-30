Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda Jonah Mathews'un sözleşmesi uzatıldı
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jonah Mathews ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Jonah Mathews'un sözleşmesi uzatıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyun kurucuyla 2024-2025 sezonu sonuna kadar mukavele imzalandığı belirtilerek, "2024-2025 sezonunda takımımızla beraber olacak sporcumuza üstün başarılar dileriz." denildi.