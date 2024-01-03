Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı Marko Simonovic'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Karadağlı uzun forvet ve pivot Marko Simonovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Sırbistan'ın Kızılyıldız takımında forma giyen Marko Simonovic, siyah-beyazlı takımla sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki basketbolcu, 2020 yılında NBA ekiplerinden Chicago Bulls tarafından 2'nci tur 44'üncü sıradan draft edilmişti. Marko Simonovic daha önce İtalya 2'nci Ligi takımlarından Soundreef Mens Sana, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana, Sırbistan'ın Mega, NBA'de Chicago Bulls, NBA G League'de Windy City Bulls ve Sırbistan'ın Kızılyıldız ekiplerinde forma giymişti.