Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Litvanya ekibi Wolves'a konuk olacak
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 4. maçında Litvanya ekibi Wolves'a konuk olacak. Karşılaşma Avia Solutions Group Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, grupta Cedevita Olimpija'yı mağlup etmişken, Wolves Vilnius ise iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 4. maçında yarın Litvanya ekibi Wolves'a konuk olacak.
Avia Solutions Group Arena'da oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Siyah-beyazlılar, grupta oynadığı son karşılaşmada Cedevita Olimpija'yı 73-66 mağlup etmişti. Wolves Vilnius ise grupta oynadığı iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor