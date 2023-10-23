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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Litvanya ekibi Wolves'a konuk olacak

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 4. maçında Litvanya ekibi Wolves'a konuk olacak. Karşılaşma Avia Solutions Group Arena'da saat 19.00'da başlayacak. Beşiktaş, grupta Cedevita Olimpija'yı mağlup etmişken, Wolves Vilnius ise iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.