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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, Joventut Badalona'yı ağırlayacak

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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta mücadelesinde yarın İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.00'de BJK Emlakjet Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 10. hafta mücadelesinde yarın İspanya temsilcisi Joventut Badalona'yı ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta şu ana kadar oynadığı 9 karşılaşmadan 6 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, dördüncü sırada bulunuyor. Grup lideri Paris Basketbol'u deplasmanda mağlup ettikten sonra Sırbistan'da Hapoel Shlomo'ya 81-75 mağlup olan Beşiktaş Emlakjet, lig maçında ise Sinan Erdem'de ağırladığı Fenerbahçe Beko'yu 68-64'lük skorla yendi.

Oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi yaşayan Joventut Badalona grupta yedinci sırada yer alıyor.

İki ekip grup maçlarının ilk haftasında İspanya'da karşılaşmış ve Beşiktaş Emlakjet, rakibini deplasmanda 63-62 mağlup etmişti.

Kaynak: AA / Spor

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