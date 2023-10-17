Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 3. maçında yarın sahasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Cedevita Olimpija'yı konuk edecek

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 3. maçında yarın sahasında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta oynadığı ilk iki maçı kazandı. Slovenya ekibi ise ilk iki maçını kaybetti.