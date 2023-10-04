Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda zafer kazandı

Beşiktaş Emlakjet, Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında, deplasmanda İspanya'nın Joventut Badalona takımını 63-62 yendi.

Barselona'da Olimpic de Badalona Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 20-14 geride kapatan Beşiktaş Emlakjet, devreyi de 35-33 geride tamamladı.

Üçüncü çeyreği 53-49 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, dördüncü çeyrekte öne geçerek çekişmeye sahne olan son dakikalar sonunda karşılaşmadan 63-62 galip ayrıldı.