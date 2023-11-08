Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda galibiyetini sürdürdü
Spor Haberleri
Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda Almanya'nın Veolia Towers takımını 90-78 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bir sonraki maçta İngiltere ekibi London Lions ile karşılaşacak.
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Jordi Aliaga (İspanya), Sergio Silva (Portekiz)
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 12, Needham 15, Berkan Durmaz, Mitchell 10, Delgado 16, Hammonds 7, Berk Uğurlu 8, Yiğit Arslan 10, Egehan Arna, Kerem Konan 10, Samet Yiğitoğlu 2
Veolia Towers: Hughes 9, Dziewa 21, Hinrichs 3, King 14, Durham 9, Krause 7, Reece 2, Brauner 3, Meisner 5, Christmas 5
1. Periyot: 25-24
Devre: 48-44
3. Periyot: 64-65
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 6. haftasında Beşiktaş Emlakjet, sahasında Almanya'nın Veolia Towers takımını 90-78 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, A grubu 7. maçında İngiltere ekibi London Lions ile 15 Kasım'da karşılaşacak.