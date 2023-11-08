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Beşiktaş Emlakjet, Avrupa Kupası'nda galibiyetini sürdürdü

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası'nda Almanya'nın Veolia Towers takımını 90-78 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bir sonraki maçta İngiltere ekibi London Lions ile karşılaşacak.