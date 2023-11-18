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Beşiktaş Emlakjet, Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

Beşiktaş Emlakjet, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında evinde Aliağa Petkimspor'u 66-62 mağlup etti. Beşiktaş bu galibiyetle 6. galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor ise 3. yenilgisini aldı.