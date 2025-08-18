Beşiktaş Elan Ricardo'yu Kiraladı

Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'yu sezon sonuna kadar Athletico Paranaense'ye satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
