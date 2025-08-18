Beşiktaş Elan Ricardo'yu Kiraladı
Beşiktaş, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'yu sezon sonuna kadar Athletico Paranaense'ye satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ, Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo'nun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya kiralandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Elan Ricardo, 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu olarak Athletico Paranaense'ya geçici transfer olmuştur. Elan Ricardo'ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor