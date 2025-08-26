Beşiktaş, El Bilal Toure'yi Transfer İçin Sağlık Kontrolünden Geçirdi

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığı Malili futbolcu El Bilal Toure'nin sağlık kontrolünden geçtiğini duyurdu. 23 yaşındaki oyuncu, çeşitli uzmanlık alanlarında muayene edildi.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu Malili futbolcu El Bilal Toure, sağlık kontrolünden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer görüşmesine başladığımız profesyonel futbolcu El Bilal Toure, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti." denildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan 23 yaşındaki oyuncunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
500
