Beşiktaş, El Bilal Toure İçin Görüşmelere Başladı

Beşiktaş Kulübü, Atalanta'dan El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başladığını duyurdu. 23 yaşındaki Malili santrforun geçici transferi üzerine çalışmalar sürüyor.

Beşiktaş Kulübü, Atalantalı oyuncu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

23 yaşındaki Malili oyuncu, santrfor pozisyonunda forma giyiyor.

