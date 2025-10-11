Haberler

Beşiktaş, EHF Avrupa Kupası'nda İlk Maçını Kazandı

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında GRK Tives'i 31-20 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. İlk yarıyı 16-3 önde kapatan siyah beyazlılar, rövanş için 18 Ekim'de sahaya çıkacak.

Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında ağırladığı Kuzey Makedonya'nın GRK Tives ekibini 31-20 mağlup etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını siyah beyazlılar, 16-3 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, rakibini 31-20 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 18 Ekim Cumartesi TSİ 20.00'de Jasmin Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
