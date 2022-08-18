Beşiktaş Divan Kurulu Başkan Adayı Yalçın Karadeniz basın toplantısı düzenledi

"18 Eylül sabahı divan kurulunun üzerinde yepyeni bir güneş doğacak"

" Beşiktaş, bizim masumiyetimiz, vicdanımız ve şerefimizdir"

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, - Beşiktaş Kulübü'nde 17 Eylül'de gerçekleşecek Divan Başkanlık Seçimi öncesinde eski divan başkanlarından Yalçın Karadeniz adaylığını açıkladı.

Divan Kurulu Başkanlık seçimindeki rakibi Tevfik Yamantürk'ün aynı zamanda arkadaşı olduğunu ifade eden ve Yamantürk'ün dünkü basın toplantısında borçlara vurgu yaptığını belirten Yalçın Karadeniz, "Tevfik Yamantürk rakibimdir ama aynı zamanda arkadaşımdır. Konuşurken dikkatli konuşmak lazım. 2 dönem eski başkanla beraber çalıştı. Bu 2 dönem, Beşiktaş tarihinin en büyük borçlanmasına gitti. Bu kez demezler mi 'Siz ne yaptınız, önlemeye yönelik bir hareketiniz oldu mu' diye. Burada sürç-i lisan var diye düşünüyorum. Ben borcu söyleyince ihraç edilmeye kadar gittim. Ama şimdi gitti bu arkadaş. 4 tane de ibrasızlığı var. Şimdi korku da yok. Bir kınama var mı? Bunlar günü kurtarmaya yönelik popülist yaklaşımlardır" diyerek sözlerini noktaladı.