Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Romanya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı için yarın saat 15.00'te özel uçakla Bükreş'e gidecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Romanya'da Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, pas ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma ile devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı için yarın saat 15.00'te özel uçakla Bükreş'e gidecek. Maçın oynanacağı statta TSİ 19.30'da teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak. Siyah-beyazlılar saat 20.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.