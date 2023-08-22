Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve taktik çalışmayla tamamlandı. Takım, yarın özel uçakla Bükreş'e gidecek.