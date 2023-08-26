Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için hazırlıklara başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş, antrenmanlara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.