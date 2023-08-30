Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi Türk bayrağı açarak poz veren takım, maç taktiği üzerinde çalıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın sahasında Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi siyah-beyazlı futbolcular ve teknik heyet, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla saha ortasında Türk bayrağı açarak objektiflere poz verdi.

Daha sonra ısınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Topla oyunların ardından antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Dinamo Kiev maçının taktiği üzerinde duruldu.

İdmana sakarlıkları bulanan Arthur Masuaku ve Daniel Amartey katılmadı. - İSTANBUL