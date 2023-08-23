Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için Bükreş'e geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Beşiktaş, maçın oynanacağı Bükreş kentine geldi ve konaklayacağı otele yerleşti. Maç öncesi son antrenmanını yapacak olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş de basın toplantısı düzenleyecek.