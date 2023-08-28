Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL